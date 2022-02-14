الولايات المتحدة تطور سفن إنزال من نوع جديد لجيشها

ذكر موقع USNI News أن الولايات المتحدة تعمل على مشروع لتطوير سفن إنزال من نوع جديد لسلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "الخبراء في سلاح البحرية الأمريكي يتعاونون مع خبراء في مشاة البحرية في البلاد لوضع اللمسات النهائية على مشروع تطوير سفن الإنزال العسكرية الخفيفة الجديدة من فئة LAW، ومن المفترض ألّا تتجاوز تكلفة بناء السفينة الواحدة من هذه السفن مبلغ 150 مليون دولار".

ومن جهته قال، سكوت سيرلز، المشرف على مشروع بناء السفن المذكورة: "تمتلك الولايات المتحدة اليوم العديد من أنواع سفن الإنزال العسكرية الكبيرة، لكننا بحاجة لسفن إنزال متوسطة وصغيرة الحجم".

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وأضاف "طول كل سفينة من سفن LAW قد يكون نحو 129 م، ومقدار إزاحتها للمياه سيتراوح ما بين 3000 و4000 طن، وستجهز بحجرات ومساحات قد تصل أبعادها إلى 1000 متر مربع لنقل الحمولات، نركز حاليا على أن تكون السفن الجديدة قادرة على تلبية احتياجات مشاة البحرية في الجيش الأمريكي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الولايات المتحدة تخطط لبناء 30 سفينة إنزال عسكرية جديدة من فئة LAW لجيشها، ومن المفترض أن يوقع الجيش عقودا لشراء أول سفينة في أكتوبر 2022.

المصدر: سلاح روسيا