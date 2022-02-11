دراسة تزعم أن الموت الأسود لم يؤثر على جميع المناطق بالتساوي!

توصلت دراسة إلى أن جائحة الموت الأسود المدمر في القرن الرابع عشر لم تؤثر على أوروبا بالتساوي.

وبناء على أدلة من حبوب التلقيح، وجد الخبراء أن الطاعون كان له تأثير ضئيل في بعض أجزاء القارة على الرغم من قتل أعداد كبيرة في مناطق أخرى.

وكانت هناك مؤشرات على انخفاض حاد في الزراعة في الدول الاسكندنافية وفرنسا وجنوب غرب ألمانيا واليونان ووسط إيطاليا خلال وقت الطاعون الدبلي، والذي قال الأكاديميون إنه يشير إلى ارتفاع معدلات الوفيات.

وفي الوقت نفسه، لم يتم رصد أي انقطاعات عبر أجزاء من وسط وشرق أوروبا وفي إيرلندا وإيبيريا - ما يعني عكس ذلك.

ويعترف الباحثون بأنهم لا يعرفون سبب وجود مثل هذا الاختلاف الكبير عبر القارة. ومع ذلك، يقولون إن عدة عوامل ربما جعلت أجزاء من القارة أكثر عرضة للطاعون من غيرها.

وقال معد الدراسة آدم إيزديبسكي: "إن دورة انتقال الطاعون وعدد الوفيات النهائي من البشر حساسة للطقس والنباتات المحلية وظروف المعيشة وصحة السكان والعديد من العوامل الأخرى. نفترض أنه بالنسبة لكل منطقة عانت من الوفيات الجماعية أو التي تم إنقاذها، يجب البحث عن مجموعة محددة من العوامل التي تؤثر على عملية انتقال الطاعون".

ويعتقد أن الموت الأسود - الذي استمر من عام 1346 إلى عام 1353 - كان من الممكن أن يقتل ما يصل إلى نصف سكان أوروبا.

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وأوضح الدكتور إيزديبسكي أن الاختلافات بين البلدان كانت من المحتمل أن تكون بسبب عوامل مختلفة أثرت على انتشار الطاعون.

وقال: "لا يوجد عامل واحد يفسر هذا التنوع الإقليمي - لا الجغرافيا ولا طرق التجارة ولا الكثافة السكانية".

ويرجع السبب في ذلك إلى أن بيئة مرض الطاعون معقدة - إنه مرض بكتيري يصيب القوارض، مثل الفئران، وهو مرض ينتقل أحيانا إلى البشر، غالبا عن طريق لدغات البراغيث، مع عواقب وخيمة.

ويعد الموت الأسود، الذي ابتليت به أوروبا وغرب آسيا وشمال إفريقيا، أكثر الأوبئة شهرة في التاريخ.

وقدر المؤرخون أن ما يصل إلى 50% من سكان أوروبا ماتوا أثناء الوباء - ربما حوالي 25 مليون.

وعلى الرغم من أن أبحاث الحمض النووي القديمة حددت بكتيريا تسمى Yersinia pestis على أنها سبب الموت الأسود وتتبعت تطورها عبر آلاف السنين، إلا أن البيانات المتعلقة بالتأثيرات الديموغرافية للطاعون لا تزال غير مستكشفة وغير مفهومة.

ولمعرفة المزيد، قام الفريق بتحليل عينات حبوب الطلع من 261 موقعا في 19 دولة أوروبية حديثة لتحديد كيفية تغير المناظر الطبيعية والنشاط الزراعي بين عامي 1250 و1450 - أي قبل 100 عام تقريبا إلى 100 عام بعد الوباء.

ويعد علم الحفريات، أو دراسة جراثيم النباتات الأحفورية وحبوب التلقيح، أداة قوية للكشف عن التأثيرات الديموغرافية للموت الأسود.

وذلك لأن الضغوط البشرية على المناظر الطبيعية في أوقات ما قبل الصناعة، مثل الزراعة أو إزالة النباتات المحلية من أجل البناء، كانت تعتمد بشكل كبير على توافر العمال الريفيين.

وباستخدام نهج جديد يسمى علم البيئة القديمة للبيانات الضخمة (BDP)، قام الباحثون بتحليل 1634 عينة من حبوب التلقيح من مواقع في جميع أنحاء أوروبا.

وسمح لهم ذلك بتحديد النباتات التي كانت تنمو بكميات، وبالتالي تحديد ما إذا كانت الأنشطة الزراعية في كل منطقة مستمرة أو متوقفة، أو ما إذا كانت النباتات البرية تنمو مرة أخرى.

وأظهرت النتائج تباينا كبيرا في معدل الوفيات في الموت الأسود، حيث عانت بعض المناطق من الدمار والبعض الآخر أصابها أخف بكثير.

وتدعم الانخفاضات الزراعية الحادة في الدول الاسكندنافية وفرنسا وجنوب غرب ألمانيا واليونان ووسط إيطاليا معدلات الوفيات المرتفعة، لكن المناطق، بما في ذلك الكثير من وسط وشرق أوروبا وأجزاء من أوروبا الغربية بما في ذلك إيرلندا وإيبيريا، تظهر دليلا على الاستمرارية أو النمو المستمر.

ومع ذلك، في منتصف القرن الرابع عشر، كان ما يزيد عن 75% من سكان كل منطقة أوروبية من الريف - لذلك من المحتمل أن المناطق الحضرية أثناء الطاعون لا يمكنها أن تروي القصة كاملة.

وتظهر الدراسة أنه لفهم معدل الوفيات في منطقة معينة، يجب إعادة بناء البيانات من المصادر المحلية.

ونشرت الدراسة الجديدة في مجلة Nature Ecology.

المصدر: ديلي ميل