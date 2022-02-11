الولايات المتحدة تختبر ناقلات وقود جديدة لسلاح بحريتها

أعلن موقع Naval Today أن الولايات المتحدة تختبر سفنا جديدة مخصصة لنقل الوقود لسلاح بحريتها.

وجاء في منشور على الموقع "أكملت ناقلة الوقود الأمريكية فئة جون لويس الجديدة تجارب الإبحار التي خضعت لها مؤخرا وعادت إلى حوض بناء السفن في سان دييغو بكاليفورنيا، الاختبارات سمحت للفنيين وممثلي سلاح البحرية الأمريكي بمعرفة إمكانيات السفينة وجاهزيتها قبل تسليمها للعميل".

ومن جهته قال مدير برنامج صناعة سفن "جون لويس" في سلاح البحرية الأمريكي، جون لايتهامر: "سفن جون لويس من الجيل الجديد ستكون ناقلات الوقود الأساسية في أسطول سلاح البحرية الأمريكي، نتطلع لأن يتسلم الجيش السفينة التي تم اختبارها مؤخرا".

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن "جون لويس" 226 مترا، وعرضها 32 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 49850 طنا، ويمكنها الإبحار بسرعة 20 عقدة بحرية، وجهزت كل سفينة بخزانات تستوعب 22000 طن من الوقود، كما يفترض أن تسلح برشاشات من عيار 12,7 ملم، ورشاشات من عيار 20 ملم، وصواريخ SeaRAM المضادة للأهداف الجوية.

المصدر: سلاح روسيا