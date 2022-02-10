مكتب "روبين" للتصاميم يستعرض التعديل الثاني لسفينة "Strazh" الغاطسة

عرض مكتب التصاميم المركزي للهندسة البحرية "روبين" التعديل الثاني لسفينة الحراسة الغاطسة "Strazh"، التي ستزود بصواريخ وطوربيدات.

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ويشير المكتب الإعلامي لمكتب التصاميم "روبين" إلى أن التعديل الثاني لسفينة الحراسة الغاطسة "Strazh" (ستراج) ، التي تجمع بين مزايا سفن الحراسة والغواصات، ستزود بمدفع أوتوماتيكي وقاعدتين لإطلاق الصواريخ الموجهة وطوربيدات عيار 324 ملم. وهذه الأسلحة والمعدات تجعلها خطرة حتى على أكبر السفن الحربية.

ووفقا للمكتب الإعلامي، يبلغ طول هذه السفينة 72 مترا بإزاحة طبيعية تعادل حوالي 1300 طن. وأن "الزيادة في مقاسات السفينة تسمح بعرض نموذج معدل بإمكانيات أكبر. وتسمح التعديلات في الشكل الخارجي للسفينة باختراق الموج واستقرار السفينة كمنصة لإطلاق النار، ويقلل اكتشاف الرادارات لموقعها. وأن وضع الهوائيات المائية الصوتية في جزء السفينة الأمامي يحسن عملها، بالإضافة إلى أنه يخفض مقاومة الماء لحركة السفينة عند إبحارها على السطح، وتصل سرعة السفينة إلى 21 عقدة. واقصى مسافة تقطعها السفينة هي 4000 ميل بحري بسرعة 10 عقد بحرية، ويمكن عند الضرورة زيادتها".

المصدر: tass