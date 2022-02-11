عالم روسي يحذر من وقوع زلازل قوية في منطقتين من البلاد هذا العام

حذر عالم الجيوفيزياء فلاديمير كوسوبوكوف، كبير الباحثين في معهد نظرية التنبؤ بالزلازل و الجيوفيزياء الرياضية، من تعرض منطقتي الكوريل وكامتشاتكا الروسيتين إلى زلازل قوية في 2022





ويقول العالم في حديث لموقع Ura.ru ، "إذا تحدثنا عن الزلازل القوية، فهذه طبعا ستحدث في الكوريل وكامتشاتكا، لأن أقوى الزلازل تقع هناك".

إقرأ المزيد

ويضيف مؤكدا، لا يمكن تقديم معلومات محددة حول هذا الموضوع حاليا، لأنه اعتمادا على البيانات المتوفرة يستحيل التنبؤ بدقة بموعد هذه الزلازل.

ومن جانبه يشير الدكتور أليكسي زافيالوف، مدير مختبر مخاطر الزلازل في معهد فيزياء الأرض التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أن منطقتي كوريل وكامتشاتكا وجزر كوماندور ومنطقتي بريموريه وبحيرة بايكال هي أكثر مناطق روسيا تعرضا للزلازل.

ووفقا له، تختلف أسباب الزلازل بحسب المنطقة، ففي منطقة ما تحدث الزلازل بسبب الصدوع (الحركة التكتونية)، وفي منطقة أخرى نتيجة نشوء الجبال.

ويقول موضحا، "منطقة بايكال مثلا، هي منطقة صدوع، تحدث فيها عمليات شد وليس انضغاط".

ويضيف، استنادا إلى البيانات والمعلومات التي بحوزة العلماء، سوف تتحول بحيرة بايكال مع الوقت إلى بحر.

المصدر: نوفوستي