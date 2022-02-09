الولايات المتحدة تختبر غواصة نووية جديدة

أعلن موقع Naval News أن الولايات المتحدة نجحت بإجراء اختبارات على غواصة نووية جديدة لصالح جيشها.

وجاء في منشور على الموقع "أكملت غواصة مونتانا الأمريكية الجديدة من فئة مونتانا المرحلة الأولى من الاختبارات البحرية، هذه الغواصة التي تنتمي لفئة غواصات مونتانا بنيت في حوض بناء السفن التابع لشركة Huntington Ingalls Industries بولاية فرجينيا".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الغواصة أمضت خلال الاختبارات عدة أيام في البحر، وتحقق الخبراء من آلية عمل المعدات والأنظمة الموجودة فيها، كما اختبروا قدراتها على الغوص وإجراء المناورات على سرعات عالية.

ومن جهته قال نائب رئيس شركة Huntington Ingalls، جيسون وارد: "الإبحار الأول للغواصة يعتبر أمرا مهما لكل من شارك في تطويرها، طاقم الغواصة وآلاف الموظفين الذين ساهموا في مشروع تطويرها فخورون بأنها طوّرت بنجاح وستتنضم قريبا لسلاح البحرية الأمريكي".

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ويبلغ طول كل غواصة من غواصات "فرجينيا" نحو 115 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 7800 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 34 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 134 شخصا، والغوص لأعماق تصل إلى 500 م.

وتتسلح هذه الغواصات بصواريخ "توماهوك" المجنحة، وطوربيدات من عيار 533 ملم، كما تتمتع بقدرات عالية على التخفي عن الرادارات المعادية.

المصدر: سلاح روسيا