الروس يستخرجون عينة من جليد القارة القطبية الجنوبية عمرها 600 ألف عام

أعلن معهد دراسات القطب الشمالي والقطب الجنوبي، أن علماء المعهد استخرجوا من جليد القارة القطبية الجنوبية عينة من الجليد عمرها حوالي 600 ألف عام.





وجاء في بيان المعهد، "تمكن خبراء معهد دراسات القطب الشمالي والقطب الجنوبي العاملون في محطة فوستوك بالقطب الجنوبي، من استخراج عينة أسطوانية من الجليد من عمق 3453 متر من الغطاء الجليدي لبحيرة فوستوك، عمرها 567 ألف عام. ويخططون للحصول في العام المقبل على عينات من الجليد عمرها أكثر من مليون عام".

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ويشير البيان، إلى أن البعثة العلمية الروسية تمكنت من استخراج عينة أسطوانية من الجليد طولها 133.63 مترا . ولكن هذا المشروع يهدف إلى استخراج عينات من الجليد من عمق 3.61 كيلومتر، حيث يوجد جليد عمره 1.2 مليون عام.

ويقول ألكسندر مكاروف، مدير المعهد، "يمكن بمساعدة عينات الجليد الأسطوانية من إعادة بناء النظام الحراري وتقييم النشاط الشمسي والبركاني، وكذلك كثافة التركيب الغازي للغلاف الجوي وتحديد نسبة غازات الاحتباس الحراري. ويمكن أن نتوصل إلى استنتاجات بشأن التغيرات البيولوجية والتاريخية وحتى الاقتصادية في الحضارة البشرية. ولكن الأهم تصميم نموذج للتغيرات المناخية المستقبلية على كوكب الأرض".

وتخطط البعثة العلمية الروسية للانتهاء من عمليات الحفر في منطقة محطة فوستوك المقامة على طبقة الجليد المغطية لبحيرة فوستوك، في شهر مارس عام 2023.

المصدر: نوفوستي