رومانيا تخطط للحصول على سفن حربية فرنسية الصنع

أعلن موقع Infodefensa أن رومانيا تسعى للحصول على سفن عسكرية جديدة فرنسية الصنع.

وجاء في منشور على الموقع "من المحتمل أن توقع فرنسا عقودا لتزويد سلاح البحرية في الجيش الروماني بأربع سفن جديدة من فئة Gowind ، قيمة العقود قد تصل إلى 1.2 مليار يورو".

وبحسب المنشور فإن شركة Naval Group الفرنسية هي المرشح الأكبر للحصول على السفن الرومانية الجديدة، ويفترض أن تقوم الشركة بتحديث فرقاطتين من فئة T22 تابعتين للجيش الروماني، وأن تساهم في إنشاء قاعدة ومركز تدريب عسكري لصالح رومانيا أيضا.

وسيبلغ طول كل سفينة من سفن Gowind المخصصة للجيش الروماني 102 م، وعرضها 16 م، ومقدار إزاحتها للمياه 2500 طن، وستدعم بمحركات تمكنها من الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع مسافة 2500 ميل في كل مهمة.

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وستدعم بمنظومات SETIS لتوجيه الأسلحة، وصواريخ MM40 المضادة للسفن، وصواريخ مضادة للأهداف الجوية، ومدافع من عيار 76 ملم، ورشاشات من عيار 20 ملم، ومنظومات لإطلاق طوربيدات من عيار 324 ملم، كما ستكون قادرة على حمل مروحيات تصل أوزانها إلى 10 أطنان.

المصدر: سلاح روسيا