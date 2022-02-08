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تركيا..غواص يكتشف أنقاض ميناء يوناني قديم

العلوم والتكنولوجيا

تركيا..غواص يكتشف أنقاض ميناء يوناني قديم
Sputnik Anton Denisov
صورة تعبيرية
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اكتشف مهندس الكمبيوتر دينيم أورخون المقيم في الولايات المتحدة، خلال الغوص في بحر إيجة بالقرب من إزمير، ميناء مدينة يونانية قديمة.

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وتشير صحيفة Hurriyet Daily News، إلى أن أورخون عثر على أعمدة مستديرة الشكل قبل عام ونصف باستخدام طائرة مسيرة التقطت عددا من الصور للأنقاض، وسلمها لعلماء الآثار الذين كانوا يعملون في مدينة بيرغامون القديمة.

وقد قضى الخبراء سنة كاملة لاثبات أن ما اكتشفه أورخون هي أنقاض ميناء مدينة أثارني اليونانية القديمة، الذي كان نشطا قبل العصرين البيزنطي والعثماني.

وبعد هذا الاكتشاف أصبحت هذه المنطقة محمية من الدرجة الأولى ومنحت أنقاض الميناء صفة "موقع أثري".

ويذكر أن مدينة أثارني ازدهرت في القرن الرابع قبل الميلاد، عندما كانت مقر إقامة هيرمياس، الحاكم الذي يسمية المؤرخون "طاغية"، كونه صديقا لأرسطو وتلميذا لأفلاطون.

ويعتقد الخبراء أن السكان تركوا المدينة وأصبحت مهجورة في القرن الأول قبل الميلاد، بسبب تفشي وباء مجهول.

المصدر: نوفوستي

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