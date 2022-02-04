"رابتلي" تنشر فيديو لمروحية أمريكية مدمرة أثناء عملية تصفية زعيم "داعش" ( فيديو)

خسرت القوات الأمريكية في سوريا مروحية UH-60 Black Hawk التي تحطمت أثناء عملية خاصة نفذتها القوات الأمريكية بالليل خلال تصفية زعيم تنظيم "داعش"، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

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وقد نشرت وكالة "رابتلي" للوسائط المتعددة، التابعة لشبكة RT، فيديو لمروحية UH-60 Black Hawk المدمرة على الأرض، على شبكات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المروحية هبطت اضطراريا شمالي محافظة حلب السورية، وقد تم إجلاء أفراد طاقمها الذين لم يصب أحد منهم بجروح. أما المروحية فدُمّرت في الجو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا