سلاح البحرية الهندي يحصل على غواصة متطورة

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الهندي سيحصل على غواصة متطورة تعمل بالديزل والكهرباء.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "مؤخرا أبحرت غواصة جديدة من نوع kalvari من حوض بناء السفن التابع لشركة Mazagon Dock Shipbuilders Limited في مومباي، متوجهة إلى البحر لتخضع لمرحلة جديدة من الاختبارات استعدادا لتسليمها لسلاح البحرية الهندي، هذه الغواصة تعتبر الخامسة من هذه الفئة التي سيحصل عليها الجيش الهندي".

وأوضح المنشور أن الغواصة ستخضع لاختبارات مكثفة للأجهزة والمعدات، بما فيها معدات الاتصالات ومنظومات الحركة ومنظومات التسليح وأجهزة السونار.

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وكانت وزارة الدفاع الهندية قد وقعت عام 2005 عقودا مع شركة Mazagon Dock Shipbuilders وشركة Naval Group الفرنسية لتطوير 6 غواصات من نوع kalvari لصالح الجيش الهندي، وتم تسليم أول غواصة له عام 2017.

ويبلغ طول كل غواصة من نوع kalvari حوالي 67.5 م، وعرضها 6.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه 1775 طنا، كما يمكنها حمل طاقم مكوّن من 44 شخصا والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية.

يمكن استعمال هذه الغواصات لعمليات البحث والاستطلاع العسكري وعمليات تدمير الغواصات والسفن المعادية وحماية السواحل والأساطيل العسكرية، كما جهزت بطوربيدات SUT 266 من عيار 533 ملم، وصواريخ SM-39 المضادة للسفن.

المصدر: سلاح روسيا