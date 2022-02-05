شركة "روستيخ" تعلن عن اختتام اختبارات مدرعة روسية حديثة محمولة جوا

تختتم عام 2022 الاختبارات الأولية لمدفع عيار 120 ملم ذاتي الحركة والمحمول جوا من طراز "لوتوس" الذي تم تصميمه في شركة "روستيخ" الروسية.

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صرح بذلك ناطق باسم الشركة الذي قال إن موعد الاختبارات الحكومية للمدفع المخصص لسلاح المظليين ستحدده وزارة الدفاع الروسية.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن مدفع "لوتوس" ذاتي الحركة والمحمول جوا تم تصنيعه على أساس عربة الإنزال" بي إم دي – 4 إم".

وقد نصب مدفع "لوتوس" عيار 120 ملم الذي يتميز بنسبة عالية من أتمتة كل العمليات بدءا من التعمير وانتهاء بالرماية على منصة برمائية لا يزيد وزنها 18 طنا، وسرعتها القصوى 70 كلم/ساعة، قدرة محركها 450 حصانا. ويمكن أن تسير العربة إلى مسافة 500 كلم دون تزوّد بالوقود.

ويتكون طاقم العربة من 4 أفراد، وتبلغ سرعة الرمي للمدفع 6–8 طلقات في الدقيقة إلى مسافة حتى 13 كلم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا