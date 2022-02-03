بيلاروس تكشف عن قاذف قنابل خفيف فريد من نوعه

نشر الجيش البيلاروسي على الإنترنت مقطع فيديو أظهر استخدام قاذف القنابل الخفيف "سابفير" الفريد من نوعه .

وخلافا لقاذفات القنابل الثقيلة فإن "سابفير لا يكشف عن فرد يطلق النار منه بصوت إطلاق قنبلة.

وحسب رئيس شركة أنتجت قاذف القنابل، فيكتور موجيكو، فإن فرادة قاذف القنابل لا تكمن في أبعاده الصغيرة فحسب بل وفي صاروخه المزوّد برأس جوفاء شديدة الانفجار تتضمن الشظايا.

ولا تكشف القنبلة عيار 61 ملم عن جندي يطلقها في ميدان القتال ولا تخلف أثرا ناجما عن تحليقها.

ومن مميزات قاذف القنابل الأخرى إمكانية الرماية من المنشآت المغلقة ومحدودة الحجم. ويمكن أن يصيب قاذف القنابل أهدافه من مسافة تتراوح بين مترين و1000 متر دون أن يتعرض الرامي لأي خطر ناجم عن الرماية.

وبلغ طول قاذف القنابل 750 ملم، ووزنه 4200 غرام. ويمكن أن يرمي بقنابل شديدة الانفجار ومضادة للدبابات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا