تايوان تطور غواصة قتالية جديدة لسلاح بحريتها

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن تايوان تطور غواصة جديدة لسلاح البحرية في جيشها.

وتبعا للموقع فإن "الخبراء في تايوان سينتهون العام الجاري من تجميع هيكل غواصة جديدة تعمل بالديزل والكهرباء مخصصة لسلاح البحرية في البلاد، وإن الغواصة ستكون عبارة عن نسخة معدلة من غواصات Hai Lung، وستحصل على معدات توجيه وتقنيات حديثة".

ومن المفترض أن تجهزالغواصة التايوانية الجديدة بمنظومات لإطلاق طوربيدات Mk.48 من عيار 533 ملم، ومنظومات لإطلاق صواريخ UGM-84L المضادة للسفن، فضلا عن منظومات قتالية وأجهزة سونار حديثة من تطوير شركتي Lockheed Martin و Raytheon الأمريكيتين.

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ومنذ العام 2001 تسعى تايوان لاقتناء 8 غواصات جديدة لسلاح بحريتها من الولايات المتحدة، لكن الجانب الأمريكي لم يدرج هذه الغواصات في قوائم المعدات العسكرية المعدة للتصدير، وعام 2018 أعلن سلاح البحرية التايواني عن خطة لتطوير غواصات جديدة بقدرات محلية، وفي نفس السنة وافقت إدراة الرئيس الأمريكي حينها على إعطاء التصريحات اللازمة للشركات الأمريكية لبيع تايوان بعض التقنيات اللازمة لبناء الغواصات.

ويملك سلاح البحرية التايواني حاليا 4 غواصات عاملة بالديزل والكهرباء، اثنتان منهما من صنع أمريكي وتستخدمان لعمليات التدريب، واثنتان تم شراؤهما من هولندا عامي 1987 و1988، وتستخدمان في عمليات حماية الحدود البحرية.

المصدر: سلاح روسيا