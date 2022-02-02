شركة روسية تنشر فيديو لاستخدام أقوى رشاش هجومي في العالم

نشرت شركة "روس أوبورون أكسبورت" المتخصصة في تصدير الأسلحة الروسية مقطع فيديو أظهر أقوى رشاش هجومي في العالم وهو رشاش "شاك – 12" عيار 12.7 ملم الذي تستخدمه القوات الخاصة.

يتوزع مخزن الرشاش وراء قبضة قيادة النيران وليس أمامها، كما هو الحال في الرشاشات الكلاسيكية، ما سمح لمصمميه بجعله يزن نحو 5 كيلوغرامانت، مع العلم أن طوله يزيد قليلا عن متر واحد.

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وقد وضع المصممون لرشاش "شاك – 12" عدة أنواع من الذخائر عيار 12.7 ×55 ملم، الأمر الذي يسمح بتنفيذ المهام في ظروف القتال القريب والسريع.

وتخصص رصاصته التي تزن 18 غراما لإصابة الأهداف المحمية بالدروع اوالمختبئة وراء ساتر، وتصل المسافة الفعالة للرماية باستخدام هذه الرصاصة 300 متر. أما الرصاصة التي تزن 33 غراما وتحلّق بسرعة تقل عن سرعة الصوت فتعد فعالة على مسافة 200 متر وتستخدم عند تنفيذ مهام خاصة.

وهناك طلقة ثنائية الرصاصات حيث تزن كل رصاصة 17 غراما وتعتبر فعالة على مسافة 100 متر. ويضمن استخدام رصاصات كهذه كثافة عالية للنيران.

المصدر: روسيسكايا غازيتا