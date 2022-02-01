سلاح البحرية الألماني يحصل على فرقاطة قتالية جديدة

أعلن موقع Naval Today المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الألماني تسلّم مؤخرا فرقاطة قتالية جديدة.

وجاء في منشور على الموقع "سلّمت شركة (TKMS) الألمانية مؤخرا سلاح البحرية في البلاد رابع فرقاطة من فئة F125، تسليم هذه الفرقاطة جرى ضمن فعالية عقدت في حوض بناء السفن التابع للشركة في هامبورغ وبحضور عدد محدود من الشخصيات بسبب الإجراءات المتعلقة بمنع انتشار الجائحة".

وأشارت مصادر في الشركة المسؤولة صناعة سفن F125 إلى أن السفن الثلاث التي تم تسليمها لسلاح البحرية الألماني سابقا أثبتت موثوقيتها وبينت أنها مطابقة للمواصفات الفنية والتقنية التي أعلن عنها سابقا، وأن السفينة الرابعة ستكون مثل سابقاتها على الأغلب.

وبدأت ألمانيا بتطوير هذا النوع من السفن لصالح وزارة الدفاع عام 2077، وخططت لبناء 4 سفن منها لتحل محل 8 فرقاطات قديمة كانت قد طورتها ما بين عامي 1982 و1990.

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ويبلغ طول سفينة F125 149.5م، وعرضها 18.8 م، ومقدار إزاحتها للمياه 7200 طن، ويمكنها الإبحار بسرعة 26 عقدة بحرية، وقطع 4000 ميل في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفن بمدافع من عيار 127 ملم، ورشاشات MLG 27 من عيار 27 ملم، ورشاشات 12.7 ملم، وطوربيدات من عيار 324 ملم، وجهزت بمنصات لحمل مروحيات NH90.

المصدر: سلاح روسيا