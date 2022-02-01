قناة على "يوتيوب" تتحدث عن أكثر منظومات المدفعية الروسية فتكا

أعدت قناة TechNoLimit على "يوتيوب" قائمة بأكثر منظومات المدفعية الروسية الخمس فتكا. ونشرت فيديو أظهر إطلاق النيران من كل منها.

وقالت القناة إن مدفع "كواليتسيا" ذاتي الحركة يتصدر تلك القائمة، إذ أن ذخيرته عيار 252 ملم تدّمر كل شيء في طريقها إلى الهدف وتطلق إلى مسافة 70 كلم بسرعة مثيرة للإعجاب تبلغ 16 طلقة في الدقيقة. ويمكن أن يغادر المدفع موقعه حتى قبل أن تصيب قذيفته الهدف.

ويحتل المرتبة الثانية مدفع الهوتزر "بيون" عيار 203 ملم الذي لا يزال في حوزة الجيش الروسي منذ فترة طويلة ولا يزال ضمن أقوى المدافع ذاتية الحركة. ويبلغ مدى عمله 50 كلم.

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ثم يأتي بعدهما مدفع هاون "تيولبان" عيار 240 ملم. وقد دخل المدفع الخدمة في الجيش السوفيتي في السبعينيات، لكنه لا يزال قوة ساحقة مدمرة هائلة. ويمكن أن يطلق النيران من مواقع مستورة، ما يمنع العدو من اكتشافه.

ويحتل المرتبة الرابعة مدفع "فيينا 2 إس – 31" الحديث عيار 123 ملم الذي تم نصبه على منصة "بي إم بي". ويتميز المدفع برمايته الأوتوماتيكية السريعة وخفته التي تسمح بنقله إلى أي موقع بطائرات النقل.

وفي ختام القائمة راجمة الصواريخ "سميرتش" التي بمقدورها إطلاق 12 صاروخا عيار 300 ملم إلى مسافة 90 كلم. وتتضمن صواريخها رؤوسا ترموبارية وعنقودية ويمكن مقارنة رشقة واحدة من راجمة الصواريخ بضربة نووية تكتيكية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا