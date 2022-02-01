 
مباشر

قناة على "يوتيوب" تتحدث عن أكثر منظومات المدفعية الروسية فتكا

العلوم والتكنولوجيا

قناة على
راجمة الصواريخ "سميرتش"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sani

أعدت قناة TechNoLimit على "يوتيوب" قائمة بأكثر منظومات المدفعية الروسية الخمس فتكا. ونشرت فيديو أظهر إطلاق النيران من كل منها.

وقالت القناة إن مدفع "كواليتسيا" ذاتي الحركة يتصدر تلك القائمة، إذ أن ذخيرته عيار 252 ملم  تدّمر كل شيء في طريقها إلى الهدف وتطلق إلى مسافة 70 كلم بسرعة مثيرة للإعجاب تبلغ 16 طلقة في الدقيقة. ويمكن أن يغادر المدفع موقعه حتى قبل أن تصيب قذيفته الهدف.

ويحتل المرتبة الثانية مدفع الهوتزر "بيون" عيار 203 ملم  الذي لا يزال في حوزة الجيش الروسي منذ فترة طويلة ولا يزال  ضمن أقوى المدافع ذاتية الحركة. ويبلغ مدى عمله 50 كلم.

قناة على
ru.m.wikipedia.org
مدفع هاون "تيولبان"

ثم يأتي بعدهما مدفع هاون "تيولبان" عيار 240 ملم. وقد دخل المدفع الخدمة في الجيش السوفيتي في السبعينيات، لكنه لا يزال قوة ساحقة مدمرة هائلة. ويمكن أن يطلق النيران من مواقع مستورة، ما يمنع العدو من اكتشافه.

ويحتل المرتبة الرابعة مدفع "فيينا  2 إس – 31" الحديث عيار 123 ملم الذي تم نصبه على  منصة "بي إم بي". ويتميز المدفع  برمايته الأوتوماتيكية السريعة وخفته التي تسمح بنقله إلى أي موقع بطائرات النقل.

وفي ختام القائمة راجمة الصواريخ "سميرتش" التي بمقدورها إطلاق 12 صاروخا عيار 300 ملم إلى مسافة 90 كلم. وتتضمن صواريخها رؤوسا ترموبارية  وعنقودية ويمكن مقارنة رشقة واحدة من راجمة الصواريخ بضربة نووية تكتيكية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: واشنطن تجاهلت الهواجس الروسية الرئيسية للضمانات الأمنية