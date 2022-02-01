"أوريون" مع اتصالات بالأقمار الصناعية سيطير لأول مرة في فبراير – مارس

قال مصدر في شركة "كرونشتاد" التي طورت الطائرة بدون طيار "أوريون"، إن هذا الدرون الجديد المزود باتصالات بالأقمار الصناعية، سيطير لأول مرة في فبراير – مارس.

وأضاف المصدر: "من المقرر تنفيذ المرحلة الأولى من اختبارات طيران لدرون أوريون الجديد، في الربع الأول من هذا العام".

وأوضح المصدر، أن نظام الاتصالات والتحكم عبر الأقمار الصناعية، يمكن أن يزيد بشكل كبير من مسافة عمل الدرون مع التحكم الفعال بنشاطه.

في الوقت الحالي، يقتصر مدى عمل النسخة الأساسية من هذا الدرون، التحكم عبر القمر الصناعي، على مدى الرؤية اللاسلكية المباشرة للجهاز من محطة التحكم الأرضية.

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قبل عدة أيام، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وزير الدفاع سيرغي شويغو استعرض أول نموذج لطائرة بدون طيار من طراز "أوريون" مزودة باتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وذكرت الوزارة، أن الوزير شويغو تفقد مصنعا وطنيا روسيا في مدينة دوبنا بريف موسكو، متخصصا بإنتاج طائرات بدون طيار كبيرة الحجم وتعرف على منتجات هذه المؤسسة. وتم بناء هذا المصنع خلال فترة قياسية قصيرة –من أبريل إلى ديسمبر من العام الماضي.

المصدر: نوفوستي