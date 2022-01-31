اكتشاف ميكروبات في بركان أرضي يمكنها العيش على المريخ

اكتشف علماء جامعة كولورادو الأمريكية كائنات مجهرية في بحيرة فوهة بركان أرضي، قادرة على العيش في ظروف مشابه لظروف الكوكب الأحمر.

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وتشير مجلة Frontiers in Astronomy and Space Science، إلى أن هذه الميكروبات تعيش في مياه بحيرة فوهة بركان بواس في كوستاريكا، بالإضافة إلى ذلك تصل هذه المياه إلى درجة الغليان أحيانا، وهي شديدة الحموضة وتحتوي على نسبة عالية من المعادن السامة.

وأخذ الباحثون عينات من مياه هذه البحيرية وحصلوا منها على الحمض النووي. وأظهر التسلسل Sequencing، أن الكائنات التي تعيش في هذه البحيرة هي من جنس Acidiphilium التي تمتاز بمجموعة واسعة من الخصائص البيوكيميائية، تساعدها على العيش في مثل هذه الظروف القاسية، التي تنسب لها استخدام الكبريت والحديد والزرنيخ كمصدر للطاقة، وكذلك تثبيت الكربون على شكل سكريات بسيطة ومعقدة..

وتوفر النظم الحرارية المائية معظم المكونات الرئيسية لتطور الحياة بما فيها الحرارة والماء والطاقة. واستنادا إلى ذلك يقترح الباحثون الاهتمام أكثر بأماكن اليانابيع الساخنة التي كانت موجودة سابقا على كوكب المريخ. لأنه إلى الآن جميع الجهود تتركز على البحث عن آثار الحياة في القنوات الجافة ودلتا الأنهار على الكوكب الأحمر.

المصدر: لينتا.رو