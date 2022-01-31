تزويد الجيش الروسي بمسدس "أوداف" المزوّد بكاتم الصوت

بدأ الضباط في الجيش الروسي يتسلمون العام الجاري مسدسات "أوداف" عيار 9×21 ملم، التي من شأنها أن تحل محل مسدسات "ماكارف" المستخدمة الجيش الروسي منذ الخمسينيات.

أما المسدسات الخاصة المزوّدة بكاتم الصوت فيتم تزويد القوات المسلحة الروسية بها بدءا من عام 2023.

وصرح ناطق باسم المكتب الصحفي في شركة "روستيخ" الروسية بأن توريد دفعات أولى من المسدس بدأت العام الماضي.

إقرأ المزيد

وأشار الناطق في الوقت نفسه إلى أن هناك نماذج من المسدس تثبت بأجهزة الرماية الخافتة وعديمة اللهب، وإنها تستخدِم ذخائر خاصة تتميّز بقوة خارقة عالية وسرعة منخفضة للرصاصة.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن مسدس "أوداف" قد خضع عام 2019 لاختبارات في وحدات الجيش الروسي، مشيرا إلى أنه يتميز بوزن خفيف لا يزيد عن 780 غراما بدون مخزن و980 غراما مع المخزن الذي يتسع لـ18 طلقة عيار 9×21 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازبتا