طائرة "بايكال" الروسية متعددة الوظائف تنفذ أول رحلة لها

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن طائرة "بايكال" الروسية متعددة الوظائف نفذت أول رحلة لها.

وأضاف الوزير: "قامت الطائرة المروحية الخفيفة متعددة الوظائف من طراز بايكال LMS-901- Baikal بأول رحلة جوية لها".

أقلعت الطائرة من مطار أراميل في يكاترينبورغ. وحلقت الطائرة ذات المحرك الواحد على ارتفاع 500 متر واستغرقت رحلتها حوالي 25 دقيقة. وقاد الطائرة طيار الاختبارات من الفئة الأولى فالنتين لافرنتييف.

يشار إلى أنه تم تصميم طائرة LMS-901- Baikal، في شركة "بايكال الهندسية" بموجب عقد مع وزارة الصناعة والتجارة.

ويجب أن تحل هذه الطائرة محل الطائرة السوفيتية "أنتونوف-2" التي عفا عليها الزمن. ويخطط لبدء إنتاجها التجاري في عام 2024.

وأشار كبير المصممين في المشروع فاديم ديمين، إلى أن الطائرة الجديدة يمكنها الطيران بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة، ومن المتوقع أن يصل مدى الطيران الأقصى إلى ثلاثة آلاف كيلومتر، وبحمولة 2 طن إلى مسافة 1500 كيلومتر.

المصدر: نوفوستي