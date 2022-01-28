الولايات المتحدة تنتهي من إصلاح سفينة إنزال كبيرة حاملة للمروحيات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن انتهاء عملية إصلاح وتعديل سفينة إنزال حاملة للمروحيات تابعة لسلاح البحرية في البلاد.

وجاء في منشور لموقع Navy Recognition "انتهت مؤخرا عمليات إصلاح وتعديل سفينة الإنزال الكبيرة الحاملة للمروحيات Bataan التابعة لسلاح البحرية الأمريكي، عمليات الإصلاح جرت في حوض بناء السفن التابع لشركة General Dynamics NASSCO، وانتهت قبل الموعد المخطط له".

وأشار المنشور إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد وقعت عقودا مع General Dynamics لصيانة وتعديل السفينة المذكورة عام 2020، ونصت العقود على استبدال بعض الكوابل والأنابيب في العديد من أنظمة السفينة، وإصلاح أنظمة التهوية وبعض منظومات الحركة، وصيانة منظومات توليد الكهرباء وأنظمة الرادار فيها.

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وBataan هي خامس سفينة إنزال عسكري من فئة Wasp بنتها أمريكا في الفترة ما بين ثمانينيات القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، واستخدمتها في العديد من العمليات العسكرية التي نفذتها في منطقة الشرق الأوسط.

ويبلغ طول هذه السفينة 253.2 م، وعرضها 31.8 م، ويمكنها الإبحار بسرعة 22 عقدة بحرية، وقطع مسافة 9500 ميل في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا