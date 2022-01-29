صحيفة أمريكية تتحدث عن مواصفات منظومة "بانتسير" الروسية المطورة

تسببت خبرة النزاعات العسكرية في الشرق الوسط وشمال إفريقيا بتطوير منظومة المدافع والصواريخ المضادة للجو "بانتسير".

وقد تطوّرت المنظومة بفضل استخدام الرادار الأكثر حساسية والصواريخ الجديدة التي ازداد فيها إلى حد بعيد مدى إصابة الأهداف، بما فيها الطائرات المسيّرة المحلقة على ارتفاع منخفض.

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وأشارت بوابة "19FortyFive الإلكترونية الأمريكية إلى أن المنظومة الروسية المطوّرة حصلت على صاروخ جديد يبلغ مدى عمله 40 كيلومترا على ارتفاع 17 كيلومترا. كما ارتفعت سرعته، ما يسمح باعتراض الأهداف المحلقة بسرعة 2.9 ماخ ( ما يعادل كيلومتر واحدا في الثانية).

وفي نتيجة إدخال كل تلك التعديلات صارت "بانتسير" المطوّرة قادرة على تهديد حتى الطائرات فوق الصوتية واعتراض غارات الصواريخ فوق الصوتية.

وهناك صواريخ أصغر حجما تستخدم لإصابة الدرونات وتدميرها قبل أن تدخل منطقة يمكن أن تطلق صواريخ منها نحو الأهداف الصديقة وتشغّل أجهزة الاستطلاع والرصد.

المصدر: روسيسكايا غازيتا