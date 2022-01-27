"كونكورد الابن" الخارقة للصوت تخضع لاختبار حاسم!

أكملت وكالة ناسا اختبارات نفق الرياح على نموذج مصغر لطائرتها الأسرع من الصوت "الهادئة"، قبل الاختبارات بالحجم الكامل المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

وأجريت اختبارات للنموذج الصغير داخل نفق رياح أسرع من الصوت بمقاييس 8 أقدام و6 أقدام، بواسطة المهندسين في مركز أبحاث Glenn التابع لناسا في كليفلاند بولاية أوهايو.

وما تزال طائرة X-59 QueSST الأسرع من الصوت واسعة النطاق، التي يطلق عليها اسم "كونكورد الابن"، قيد الإنشاء حاليا من قبل وكالة ناسا وشركة الطيران لوكهيد مارتن في قسم Skunk Works في بالمديل، كاليفورنيا.

وبمجرد اكتمالها، ستنتقل عبر الهواء بسرعات تفوق سرعة الصوت تماما مثل كونكورد قبل تقاعدها في عام 2003.

وإذا سمح لـ X-59 QueSST بالسفر التجاري، فيمكن أن تطير من لندن إلى نيويورك في غضون ثلاث ساعات فقط دون إطلاق دوي صوتي مرتفع مثلما فعلت كونكورد خلال تاريخها البالغ 27 عاما.

We (quietly) rung in the new year with the gift of speed.



The X-59 QueSST arrived in Texas, wrapped and topped with a bow. The aircraft is undergoing structural tests before returning to Skunk Works’® headquarters for completion, first flight and delivery to @NASAaero. pic.twitter.com/HENErsKhCC — Lockheed Martin (@LockheedMartin) January 4, 2022

وصمم محرك X-59 بشكل هادف ليجلس في الجزء العلوي من المركبة لإنتاج "ضربة" أكثر هدوءا عندما ينطلق بسرعة 1.4 ماخ، أو 1074 ميلا في الساعة.

وصممت مقدمتها البالغ طولها 30 قدما، خصيصا لتقليل موجات الصدمات الناتجة عن حركة جزيئات الهواء عندما تسافر الطائرة أسرع من سرعة الصوت (767 ميلا في الساعة).

ونشرت وكالة ناسا تحديثا عبر الإنترنت حول الاختبارات الأخيرة لتقليد النسخة النهائية المصغرة، والتي ستبلغ 94 قدما، وباع جناحيها 29.5 قدما عند بنائها بالكامل.

وقال كلايتون مايرز، نائب مدير مشروع وكالة ناسا التجارية للتكنولوجيا الفائقة الصوت (CST): "هذه فرصة الفريق للحصول على البيانات بمستويات الصوت المنخفضة المنتجة في النفق".

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وخضع النموذج لأسابيع من الاختبارات في النفق، ما أدى إلى إنتاج موجات صدمية تم التقاطها بواسطة كاميرات "schlieren" الخاصة.

ويستخدم التصوير الفوتوغرافي Schlieren لالتقاط تدفق السوائل بكثافة متفاوتة. وتوفر الصور من الكاميرات للمهندسين تصورا لموجات الصدمة ومواقعها أثناء مرور الهواء حول النموذج.

وكانت موجات الصدمة الناتجة عن النموذج مطابقة - من حيث الموقع والقوة - مع تلك الموجودة في نماذج الكمبيوتر السابقة لتحليق أسرع من الصوت، وفقا لوكالة ناسا.

وفي نهاية المطاف، يهدف مشروع X-59 إلى قطع حواجز الصوت الصاخبة التي تردد صداها فوق المدن في عصر كونكورد، أثناء السفر بسرعات 1.4 ماخ.

وتحدث طفرة الصوت عندما تندمج الموجات الصدمية من جسم ينتقل عبر الهواء أسرع من سرعة الصوت قبل أن تصل إلى الأرض.

وتولد الطفرات الصوتية كميات هائلة من الطاقة الصوتية، حوالي 110 ديسيبل، مثل صوت انفجار أو قصف الرعد.

وغالبا ما وصف الأفراد الدوي الصاخب الذي يصدر كلما كسرت كونكورد حاجز الصوت بأنه مزعج، ما أدى في النهاية إلى طيران الطائرة في الرحلات فوق المحيط الأطلسي عندما بدأت في نقل الركاب في عام 1976.

وعلى العكس من ذلك، صممت X-59 لإيقاف موجات الصدمات الناتجة عن حركة جزيئات الهواء عندما تكسر طائرة حاجز الصوت من الاندماج.

وتأمل وكالة ناسا في تقليل صوت الدوي الصوتي إلى دوي هادئ، على غرار صوت الرعد الهادر في المسافة.

وفي شهر مارس، سيسافر النموذج المصغر إلى طوكيو لإجراء اختبارات إضافية للتحقق من نفق الرياح مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية وبوينغ.

وتقوم ناسا ولوكهيد مارتن حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على بناء X-59 في منشأة Skunk Works في كاليفورنيا، وفي وقت لاحق من هذا العام، سيبدأ الشريكان اختبارات الطيران الأولية لإثبات "صلاحية الطيران".

وبعد اختبار الطيران، ستقوم ناسا بالتحقق من أن تقنية الأسرع من الصوت الهادئة للطائرة تعمل أثناء الطيران كما تم تصميمها قبل الانتقال إلى "مرحلة التحليق المجتمعي".

المصدر: ديلي ميل