روسيا تعدّل سفنا صاروخية تابعة لأسطول بحر قزوين

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الوزارة تخطط لتعديل وتحديث بعض السفن القتالية التابعة لسلاح البحرية في البلاد.

وقال بيان صادر عن الخدمة "تم نقل سفينة تتارستان الصاروخية الصغيرة التابعة لأسطول بحر قزوين إلى أحد أحواض الصيانة التابعة لمصنع أسترخان الروسي لبناء السفن، وهناك ستخضع لعمليات إصلاح وتحديث للآليات".

ومن جهة أخرى قال مصدر لوكالة "تاس" الروسية "هذه أول مرة تخضع هذه السفينة لعمليات إصلاح وتحديث في فصل الشتاء، عادة تجرى هذه الأعمال في فصل الصيف.. من المفترض أن تحصل السفينة على معدات ومنظومات تسليح جديدة".

وكانت روسيا قد طورت سفينة "تتارستان" في إطار المشروع الحكومي 11661 لتستخدمها في سلاح البحرية كسفينة دوريات وسفينة لمكافحة عمليات التهريب وحماية الحدود البحرية، وأدخلتها الخدمة لصالح الجيش عام 2003.

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ويبلغ مقدار إزاحة هذه السفينة 1500 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 28 عقدة بحرية، وقطع مسافة 950 ميلا بحريا في كل مهمة، فضلا عن أنها مجهزة برشاشات وصواريخ مضادة للأهداف البرية والبحرية والجوية.

المصدر: سلاح روسيا