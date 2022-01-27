الجيش القبرصي ينشر فيديو لتدريبات "الدبابات الروسية الطائرة"

أجرت طواقم دبابات "تي 80 أو" روسية الصنع التابعة للواء الدبابات الـ20 في الحرس الوطني القبرصي تدريبات بالذخائر الحية في منطقة (كالو هوريو) القبرصية.

وحققت الدبابات سيرا سريعا إلى بلدة تخوض فيها قتالا مع العدو الافتراضي عبر مناطق وعرة حيث اجتازت موانع مائية.

وشاركت في التدريبات كذلك مدرعات Leonidas-2 التي سلمتها اليونان للجيش القبرصي.

وتم تدريب رجال الدبابات أولا على الرماية مع وقفات قصيرة، ثم بدأت الدبابات في إصابة الأهداف التدريبية مع الحركة.

ويذكر أن سلاح المدرعات القبرصية يستخدم دبابات " تي – 80 أو" و"تي – 80 أوكا". وتم تزويد الأخيرة بجهاز التصويب التلفزيوني "بليسا"، ما جعلها قادرة على استخدام الصواريخ المضادة للدبابات الموجهة بالليزر.

يذكر أن دبابات "تي - 80 أو" أطلق عليها " الدبابات الطائرة" لقدرتها الفائقة على اجتياز الموانع المائية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا