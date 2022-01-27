روسيا تصدّر درونات فريدة من نوعها إلى بلدان أخرى

أفاد المكتب الصحفي لشركة "كلاشينكوف" الروسية بأن درون "كوب – إي" الخفيف سيصدّر إلى بلدان أخرى دون أن تذكر تلك البلدان.

أفاد المكتب الصحفي لشركة "كلاشينكوف" الروسية بأن درون "كوب – إي"، الذي يعد من فئة الدرونات الانتحارية الخفيفة، سيصدّر إلى بلدان أخرى دون أن تذكر تلك البلدان. وقال إن الدرون المذكور يمتلك خبرة جيدة لاستخدامه تم تأكيدها في ظروف القتال حيث يحوم الدرون في الجو دون أن يعتمد نظام الملاحة الفضائية وإنه على اتصال دائم بمشغّله وينفجر عند بلوغ الهدف.

وقد تم تصميم درون "كوب – إي" في شركة "زالا"، بصفتها فرعا من شركة "كلاشينكوف". وقد خضع الدرون في نوفمبر الماضي لاختبارات حكومية واجتازها بنجاح تام. ويخطط العام الجاري لإنتاجه على دفعات ولتوريده إلى وحدات الجيش الروسي.

وأشار المكتب الصحفي إلى أن السوق العالمية لم تشهد إلى حد الآن درونات انتحارية خفيفة من هذا النوع، مع العلم أن أبعادها 1210×950 ×165 ملم. وبمقدورها أن تحمل 3 كيلوغرامات من الحمولة المفيدة وبلغت سرعتها القصوى 130 كلم/ساعة ويمكنها أن تبقى في الجو لمدة 30 دقيقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا