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القوات البرية الإيرانية تتزوّد بدبابات "تي - 72" المطوّرة

العلوم والتكنولوجيا

القوات البرية الإيرانية تتزوّد بدبابات
imp-navigator.livejournal.com
صورة أرشيفية
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انطلقت في إيران عملية تحديث " تي – 72" روسية الصنع، بصفتها دبابة أساسية في الجيش الإيراني.

وقد شهدت تدريبات الحرس الثوري الإيراني التي أجريت نهاية العام الماضي الكشف الأول عن دبابة Payambar-e Azam-17 باعتبارها نموذجا لدبابة "تي – 72" تم تحديثه في إطار مشروع " كرار".

وقد حصلت الدبابة على أجهزة الحماية الدينامية الجديدة التي تحد إلى حد بعيد  فعالية الذخائر الجوفاء والخارقة من كل أنواعها. وبعد تركيب "الدروع النفاثة" التي صنعت وفقا للتكنولوجيا الإيرانية أصبحت "تي – 72" تشبه كثيرا الدبابات الروسية الحديثة.

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وتم كذلك تحديث نظام قيادة النيران الذي تزوَد بجهاز التصويب متعدد القنوات. وما زالت تستخدم الدبابة في الوقت نفسه جهاز التصويب الذي يسمح بإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات إيرانية التصنيع والموجهة بالليزر من مدفع عيار 125 ملم.

وقد ارتفعت مواصفات الدبابة بفضل استخدام محرك أقوى.

وأشار الخبير العسكري الروسي، يوري لامين، إلى أن " دُفعة أولى من  "تي – 72" المطوّرة قد بدأت الخدمة في القوات البرية للجيش الإيراني. لكن وفقا للصور الفوتوغرافية التي نشرتها شبكة الإنترنت فإن تلك الدبابات  تبدو أقل حداثة، مقارنة بتلك التي تم كشفها في التدريبات. وعلى وجه الخصوص يغيب هناك جهاز تصويب بانورامي ومستشعرات الإنذار بأشعة الليزر والرادار.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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