رواد تكنولوجيا بارزون يقترحون "استبدال النساء بأرحام اصطناعية"

ناقش رواد أعمال بارزون إمكانيات تطوير أرحام اصطناعية بدلا من الولادة الطبيعية، زاعمين أن هذه الخطوة "يمكن أن تحقق المساواة بين الجنسين في الثروة وإزالة أعباء الحمل لدى النساء".

تأتي هذه المناقشات بعد أن حذر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي Tesla وSpaceX، من أن المجتمع العالمي يجب أن يكون أكثر قلقا بشأن ما وصفه بـ "الانهيار السكاني".

يقول المروجون لفكرة الأرحام الاصطناعية من رواد الأعمال البارزين: "يجب أن نستثمر في التكنولوجيا التي تجعل إنجاب الأطفال أسرع وأسهل عن طريق الأرحام الاصطناعية، ويرى بعضهم أن الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ عملية الحمل يمكن أن يعني "الحد بشكل كبير من عدم المساواة" في الثروة بين الجنسين.

وعلى الرغم من دعم البعض لهذه المقترحات على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن غالبية ردود الفعل كانت سلبية بشكل كبير.

إذا...

هل تمثل الأرحام الاصطناعية نهاية الأمومة الطبيعية؟

وهل يمكن لهذه التكنولوجيا خفض وفيات الخدج بشكل كبير؟

هل يمكن أن تكون الرحم الاصطناعية أكثر أمانا؟

هذه الأسئلة وغيرها ناقشناها في برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب

وكان ضيف اللقاء الدكتور هلال أبو غوش، استشاري أمراض النسائية والتوليد وأطفال الأنابيب والجراحات النسائية بالمناظير.

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