كوريا الجنوبية تقترح على الهند شراء دبابة خفيفة تنافس دبابة "سبروت" الروسية

شركة Hanwha Defense الكورية الجنوبية جاهزة لأن تعرض على الجيش الهندي دبابتها الخفيفة K21-105 لتطرح للبيع في المناقصة.

أفادت بذلك صحيفة Janes البريطانية.

جدير بالذكر أن الهند أعلنت عن رغبتها في شراء 350 دبابة خفيفة بوزن 25 طنا. ويرى الخبراء العسكريون إنها اتخذت هذا القرار بعد اشتباكات حدودية وقعت مع الصين. وتتمنى الهند أن تحمل الدبابة عدة أنظمة من الأسلحة بمختلف الأعيرة.

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وقالت الصحيفة البريطانية إن شركة Hanwha Defense مستعدة لأن تنصب في دبابة K21-105 وسائل التدمير النشطة وغير النشطة. ويتوقف هذا الأمر على رغبة صاحب الطلب.

وتبيع شركة Hanwha Defense في السوق الدبابات المزوّدة بأجهزة الإنذار عن أشعة الليزر وأنظمة كشف الحريق وإطفائه وغيرها من الأجهزة. وقد تم تصميم دبابة K21-105 على أساس عربة المشاة القتالية " كا -21" من تصنيع كوريا الجنوبية بوزن 29 طنا. وهي مزوّدة حاليا بمدفع عيار 105 ملم.

يذكر أن دبابة "سبروت" الروسية الخفيفة البرمائية ستشارك أيضا في المناقصة المذكورة حيث ستنافس K21-105 الكورية الجنوبية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا