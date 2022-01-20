تركيا تسعى لتطوير سفن عسكرية جديدة لسلاحها البحري

ذكر موقع Infodefensa المتخصص بالشؤون العسكرية أن تركيا تسعى لتطوير سفن حربية جديدة لسلاح بحريتها.

وتبعا للموقع فإن "السلطات التركية وقعت عقودا للحصول على 3 فرقاطات قتالية جديدة محلية الصنع، وتنص شروط هذه العقود على بناء هذه الفرقاطات بسرعة أكبر من تلك التي تبنى فيها السفن التي تصنعها تركيا في إطار برنامج MILGEM المخصص لتسليح جيشها".

ومن جانبه أشار، إسماعيل دمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية إلى "أن بلاده ماضية في العمل على مشروع تطوير مجمع صناعي عسكري متكامل بقدرات محلية خالصة".

وتعمل تركيا منذ سنوات على برنامج MILGEM الصناعي الذي تخطط في إطاره لتطوير 4 فرقاطات قتالية من فئة اسطنبول، وبدأت بتطوير أول فرقاطة من هذه الفرقاطات عام 2017 وأنزلتها إلى المياه عام 2021.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن "اسطنبول" 113 مترا وعرضها 14.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3000 طن، وستتسلح هذه السفن بصواريخ مجنحة مضادة للسفن والأهداف البحرية، وعدة أنواع من الأسلحة.

المصدر: سلاح روسيا