عاصفة ثلجية تهدد الشرق الأوسط ومنخفض قطبي يؤدي لتدني درجات الحرارة

تندفع موجة هوائية قطبية باردة نحو منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة، ويسود طقس شديد البرودة دول المنطقة وشمال إفريقيا مصحوبا بأمطار غزيرة وثلوج.

أفاد تقرير مركز "طقس العرب" بأن بلاد الشام تأثرت الأربعاء بمنخفض جوي صاحبته موجة هوائية باردة، وتحول الطقس تدريجيا إلى شديد البرودة وعاصف وغائم مع هطول زخات من الأمطار في مُعظم مناطق بلاد الشام. كما وتساقطت الثلوج في الأردن وفلسطين لكن بشكل مُتقطع فوق المُرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر عن سطح البحر.

ولفتت مواقع عربية إلى أن طقسا شديد البرودة يسود منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مصحوبا بأمطار غزيرة وثلوج، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، وذكرت أن الأراضي الفلسطينية ومصر وليبيا والأردن وسوريا ولبنان والعراق والسعودية شهدت فيضانات غمرت بعض المناطق وسببت أضرارا مادية وعطلت حركة السير.

وتشهد منذ أيام المنطقة كتلا هوائية باردة جدا جراء تشكل منخفض جوي في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع اقتراب رياح قطبية تشكلت بفعل دوامة قطبية انتقلت من الدول الاسكندنافية إلى روسيا والشرق الأوروبي.

إذا..

ما هي المنخفضات القطبية؟ وما السبب في حدوثها وإلى متى تستمر؟

ما هي المناطق الأشد تضررا؟

أسئلة ضمن غيرها ناقشناها في حلقة جديدة من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، وكان ضيف اللقاء

الأستاذ ليث العلامي، خبير الأرصاد الجوية من الخليل

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