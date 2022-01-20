دبابة "ليوبارد – 1" الألمانية كان يمكن أن تزوّد بمنظومة روسية الصنع للحماية النشطة

كان يمكن أن تنصب منظومة "أرينا" روسية الصنع في التسعينيات على دبابة "ليوبارد – 1" الألمانية.

وقد كشف لأول مرة عن مواصفات منظومة "أرينا" للحماية النشطة في معرض " الأسلحة والتقنيات الحربية" الذي أقيم في مطلع سبتمبر عام 1993.

Leopard 1 with Arena APS pic.twitter.com/c4D29CXI9W — Kein Mensch Kein Tier (@KampfmitKette) January 18, 2022

لذلك ، ليس من المستغرب أن يهتم بها الأخصائيون الأجانب، بمن فيهم المصممون في شركة Krauss-Maffei الألمانية.

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وكان جيلهم الأول من دبابة "ليوبارد"، وهي إحدى الدبابات الرئيسية آنذاك في حلف الناتو، في الخدمة لمدة عقود، وتقادمت الدبابة كثيرا وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالحماية من القذائف الصاروخية. وكان يمكن اختراق أجزائها الأمامية من الهيكل والبرج بسهولة بواسطة القذائف الصاروخية المنتشرة في ذلك الوقت والقنابل اليدوية والثقيلة والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والقذائف الجوفاء التي تطلقها أنواع مختلفة من المدافع.

وكان بمقدور منظومة "أرينا" روسية الصنع حل تلك المشكلة ،إذ أنها تدمر كل الوسائل المذكورة بسهولة .

مع ذلك، المسألة لم تتقدم أكثر من الدراسات الأولية وتم تعليقها لأسباب غير معلومة.

وفي الوقت الراهن تم إخراج دبابة "ليوبارد – 1" من حوزة سلاح الدبابات الألماني. أما دبابات Leopard 2A7 الألمانية الحديثة فتنصب عليها منظومات Trophy إسرائيلية الصنع.

وفيما يتعلق بمنظومة "أرينا" الروسية فإنها خضعت لعملية التحديث العميق واختبرت بنجاح العام الماضي على دبابة " "تي – 72 بي 3 إم".

المصدر: روسيسكايا غازيتا