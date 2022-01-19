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"ناسا" قوة ثوران بركان تونغا تعادل انفجار 5 ميغا طن من الـTNT

العلوم والتكنولوجيا

AP
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رجحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن قوة الثوران البركاني في تونغا مؤخرا، تعادل 5-6 ميغا طن من مادة الـTNT المتفجرة.

وقدرت "ناسا" الطاقة الحركية الكلية للانفجار الأولي في البداية بـ10 ميغا طن من مادة الـTNT.

وقال جيم غارفين، كبير العلماء في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لـ"ناسا" إن هذا تم تعديله لاحقا إلى أن قوة البركان تعادل انفجار "5 إلى 6 ميغا طن من الـTNT"، مبينا أن "هذا التقدير لا يشمل الطاقة الحرارية المنبعثة".

وكان البركان الواقع على بعد حوالى 65 كيلومترا من عاصمة تونغا نوكو الوفا، برز فوق المياه خلال ثوران العام 2009 ونفث صخورا كبيرة ورمادا في الجو العام 2015 ما أدى إلى تشكل جزيرة جديدة طولها كيلومتران وعرضها كيلومتر وارتفاعها مئة متر.

أما بركان الأسبوع الماضي، فهو الأعنف منذ عقود، وتكونت نتيجته كتلة ضخمة من الدخان والرماد على شكل فطر بارتفاع 30 كلم، تلاها مباشرة التسونامي.

وتشكلت أمواج بارتفاع 1,2 متر ضربت نوكو الوفا حيث فر السكان إلى المرتفعات، تاركين وراءهم منازل اجتاحتها المياه، بينما كانت الصخور تتساقط من السماء.

المصدر: "أكسيوس" + RT

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