روسيا تختبر سفينة صاروخية جديدة لأسطول البحر الأسود

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الخبراء في سلاح البحرية سيباشرون قريبا بمرحلة أخرى من الاختبارات على سفينة صاروخية حديثة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "ستبدأ قريبا مرحلة جديدة من الاختبارت لسفينة تسيكلون الصاروخية من فئة كاراكورت التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22800 لصالح أسطول البحر الأسود، ويجري الآن التحقق من الأجهزة والمعدات استعدادا لإرسال السفينة إلى البحر لاختبارها مرة أخرى".

وأضاف البيان"هذه السفينة خضعت لاختبارات سابقة تم خلالها التحقق من قدراتها على الإبحار والمناورة، والتأكد من آلية عمل أجهزة دعم الحياة ومنظومات التهوية والتكييف الموجودة فيها.. وجرت أيضا اختبارات منظومات التسليح الموجودة فيها ومنظومات الصواريخ والرشاشات المضادة للأهداف البحرية والجوية".

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يبلغ طول هذه السفينة 60 مترا، وعرضها 10 أمتار، ويمكنها الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع مسافة 2500 ميل في كل مهمة، وتتسلح بمدافع AK-176MA من عيار 76.2 ملم، ومنظومتي AK-630M المضادتين للأهداف الجوية، ومنظومات لإطلاق صواريخ Kalibr-NK الروسية.

المصدر: سلاح روسيا