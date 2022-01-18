شركة روسية تزوّد أول طائرة شحن بالوقود الأخضر

قامت شركة "غازبروم نفط" الروسية بتزويد أول طائرة شحن خاصة بوقود SAF الجوي الصديق للبيئة. وذلك قبل رحلة جوية حققتها شركة "أورال إيرلاينز" من أمستردام.

يذكر أن SAF هو الوقود الجوي الذي يتميز بـ"بصمة كربونية" منخفضة (انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي للأرض)، يتم إنتاجه على أساس المواد الخام النباتية، وهو أيضا وقود طيران صديق للبيئة. ويمكن أن يقلل استخدام SAF من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 80٪ ، مقارنة بالوقود الكلاسيكي.

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وقالت الشركة إن حصة SAF في خليط الوقود تجاوزت 35٪، مما قلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الرحلة الجوية بمقدار الثلث.

وأوضح المكتب الصحفي للشركة أن شركة Neste الفنلندية هي التي تنتج الوقود الجوي الصديق للبيئة لرحلات طائرات الشحن.

يذكر أن شركة Ural Airlines حققت رحلة جوية بالوقود البيئي من مطار أمستردام الدولي، ونقلت طائرة الشحن الإمدادات الطبية والاختبارات لـ COVID-19. وحسب شركة Gazprom Neft، فمن المخطط للاستمرار في استخدام الوقود الأخضر في مصلحة الرحلات الجوية الخاصة في المطارات الأوروبية في إطار برنامج التعاون مع شركات النقل الجوي.

وقد شكلت شركة "غازبروم نفت"، جنبا إلى جنب مع شركات "إيرباص" ، وإيروفلوت، "أورال إيرلاينز"، S7 ، "فولغا دنيبر" ومعهد بحوث الطيران المدني الروسي عام 2021 ، تحالف SAF الأوراسي لإنتاج الوقود الأخضر وتطويره.

المصدر: نوفوستي