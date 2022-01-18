الولايات المتحدة تعدّل إحدى مدمراتها الصاروخية التابعة لسلاح البحرية

ذكر موقع Naval Today المتخصص بالشؤون العسكرية أن الولايات المتحدة تنوي تعديل واحدة من أهم السفن في سلاحها البحري.

وتبعا للموقع فإن شركة BAE Systems البريطانية وقعت عقودا مع وزارة الدفاع الأمريكية لصيانة وتحديث مدمرة صاروخية من نوع Arleigh Burke تابعة للجيش الأمريكي، وبكلفة تتجاوز الـ 100 مليون دولار.

وبموجب العقود الموقعة ستبدأ BAE Systems بصيانة السفينة في مارس المقبل، وستجري إصلاحات على بعض أجزاء هيكلها الأساسي، كما ستحدّث منظومات التسليح الموجودة فيها.

ويبلغ طول السفينة المذكورة 154مترا، وعرضها 20 م، وستكون قادرة على الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع مسافة 4400 ميل في كل مهمة، وحمل طاقم من 300 شخص.

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وستتسلح هذه السفينة بمنصتي Mk.41 قادرتين على إطلاق صواريخ مضادة للأهداف الجوية وصواريخ مجنحة وصواريخ ASROC المضادة للأهداف البحرية، إضافة إلى مدافع من عيار 127 ملم، ومدافع M242 Bushmaster من عيار 25 ملم، و4 رشاشات من عيار 12,7 ملم، ومنظومات لإطلاق طوربيدات من عيار 324 ملم.

المصدر: سلاح روسيا