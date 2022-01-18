ثوران بركان في المحيط يهدد سواحل الولايات المتحدة واليابان

انفجر بركان تونغا الهائل تحت الماء في المحيط الهادئ، في الـ15 من يناير الجاري، مخلفا هزات قوية في نصف العالم، وتسبب في قطع الكهرباء والاتصالات عن مناطق متفرقة.

أدى ثوران بركاني هائل، في تونغا بالمحيط الهادئ، إلى حدوث موجات تسونامي وانتشار كبير للرماد في جزر المحيط الهادئ وقطع الكهرباء والاتصالات عن مناطق متفرقة.

بدأ بركان "تونغا" ثورانه في 15 يناير الجاري، تحت مياه المحيط في مملكة تونغا. ووفقا للخدمات الجيولوجية في هذه الدولة، كان هذا الثوران الأقوى في المنطقة منذ ديسمبر، وتسبب في عدد من الموجات العملاقة التي ضربت سواحل الجزر هناك.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إن الأقمار الصناعية الروسية تراقب ثوران هذا البركان تحت مياه المحيط الهادئ.

وأثيرت تحذيرات في الولايات المتحدة واليابان من أمواج تسونامي بعد ثوران البركان الضخم، ونصحت السلطات الأمريكية واليابانية السكان في المناطق الساحلية القريبة من المحيط الهادئ بالابتعاد عن الشواطئ كإجراء وقائي خشية الأمواج العالية.

إذا..

ما مدى خطورة تأثير انفجار البراكين في المحيطات على سكان المناطق الساحلية؟

وما هي نصائح الخبراء في مثل هذه الحالات للتعامل مع أزمة بهذا الحجم؟

وهل يمكننا التنبؤ بثوران البراكين؟

أسئلة ناقشناها مع ضيفينا الكريمين في لقاء جديد من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب.

وكان ضيفا اللقاء، الدكتور بدوي رهبان الخبير في الكوارث الطبيعية ومستشار شؤون البيئة لدى منظمة اليونسكو سابقا، والدكتور ضوميط كامل رئيس حزب البيئة العالمي من بيروت.

لمتابعة اللقاء كاملا: