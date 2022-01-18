شاهد.. طائرة مسيرة لأوزبكستان هي الأولى في آسيا الوسطى

صنعت أوزبكستان أول طائرة مسيرة حربية في آسيا الوسطى، يقول مطوروها إنها تلبي تماما المعايير الفنية الدولية.

وجرى تصميم هذه الطائرة المسيرة التي أطلق عليها اسم "الصقر" لتنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم والتحكم في نيران المدفعية الأرضية.

ولم يتم الكشف عن المواصفات والخصائص الفنية، فيما شيدت سلطات أوزبكستان أيضا مركزا للأبحاث مخصصا لإنتاج الطائرات غير المأهولة.

المصدر: سبوتنيك