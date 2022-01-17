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أخصائي سعودي يحذر من "أكبر غلط وجريمة" يرتكبها بعض السكان بحق "أنفسهم وأهل بيتهم" (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

أخصائي سعودي يحذر من
Sputnik Sputnik
جدة
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حذر أخصائي سعودي من "أكبر غلط وجريمة يرتكبها مواطنين في السعودية بحق منازلهم وأسرهم"، تتمثل في "ترك خزانات المنازل السفلية والعلوية لمدة طويلة دون غسلها وتنظيفها".

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وخلال لقائه في برنامج "الراصد" قال أستاذ الكيمياء المشارك، فهد تركستاني، محذرا: "نجد أن الكثير من أصحاب المساكن السكنية يتركون الخزانات دون غسيل لمدة تصل إلى 10 سنوات، وهذا أكبر غلط وجريمة في حق نفسه وأهل بيته..يجب غسله على أقل تقدير مرتين في السنة كما يستوجب عمل محطات التصفية".

وشدد على أن "انقطاع المياه من محطات التحلية يسبب ترسبات وفطريات عند اندفاع المياه ترجع مرة أخرى هذه الترسبات والفطريات".

المصدر: "الإخبارية"

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