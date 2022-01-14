روسيا تدعم سلاح بحريتها بسفينة إنقاذ جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية في البلاد سيتسلم هذا العام سفينة دعم وإنقاذ متطورة.

وقال بيان صادر عن الخدمة "ستنضم هذا العام إلى سلاح البحرية الروسي عدة سفن من بينها سفينة دعم وإنقاذ جديدة طوّرت في مصنع يانتار في إطار المشروع الحكومي رقم 23700".

ومن جانبه قال مدير المصنع المذكور إيليا سامارين: "نخطط هذا العام لتسليم سلاح البحرية الروسي عدة سفن منها سفينة الإنقاذ الجديدة Voevoda، وقعنا عقود تطوير هذه السفينة عام 2016 مع وزارة الدفاع الروسية، وبدأنا بتطويرها عام 2017 وكنا نخطط لتسليمها عام 2019 لكن المشروع تأخر قيلا بعد أن تقرر إجراء بعد التعديلات عليها".

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تطور روسيا السفن في إطار المشروع الحكومي 23700 لتستخدمها في عمليات إنقاذ ودعم مختلف أنواع السفن العسكرية والمدنية، ويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 111 مترا، وعرضها 24 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 7500طن، كما يمكنه اإبحار بسرعة 22 عقدة بحرية وقطع مسافة 5000 ميل بحري في كل مهمة.

المصدر: سلاح روسيا