مدمرة أمريكية تتزوّد العام الجاري بليزر مقاتل

ستتسلم مدمرة Preble الأمريكية العام الجاري ليزرا ذا طاقة عالية سيتم نصبه على متن السفينة.

وسينصب الليزر الموجه الحديث على المدمرة في ميناء سان دييغو بولاية كاليفورنيا.

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وكان الليزر الموجّه المذكور قد خضع عام 2021 لاختبارات عديدة في إحدى القواعد البحرية الأمريكية. وقد عملت على تصنيع الليزر شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية التي وقعت اتفاقية تصنيعه مع البحرية الأمريكية، فاستغرقت عملية التصميم عدة أعوام.

وأعلنت المدير التنفيذي لـ"لوكهيد مارتن" جانين ماتبوز، في مؤتمر صحفي عقدته يوم 12 يناير أن ليزر HELIOS المزوّد بأجهزة الرصد والتعمية البصرية قد خضع الخريف الماضي باختبارات ناجحة في جزيرة أولوبز بولاية فرجينيا.

وتتوقع الشركة أن ينصب الليزر في مدمرة Preble التي ستباشر بتنفيذ مهامها في البحر نهاية العام الجاري.

يذكر أن الليزر المذكور مخصص لمكافحة الدرونات، مع العلم أن تلك العملية تعتبر أرخص بكثير من استخدام الذخائر الكلاسيكية.

جدير بالذكر أنه يعتبر أول نموذج تجريبي لليزر تم اختباره لأول مرة على متن سفينة عام 2014. ثم أدخلت فيه بعض التعديلات ليكون جاهزا بحلول عام 2022.

المصدر: روسيسكايا غازيتا