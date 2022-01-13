اللجنة الحكومية الروسية تُوصي بتزويد السفن الحربية بصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي

أوصت لجنة الدولة الروسية نتيجة الاختبارات الحكومية تزويد السفن الحربية الروسية بصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي.

صرح بذلك يوم 12 يناير مصدر مقرّب من وزارة الدفاع الروسية. وأوضح أن السفن الحربية (ما عدا الغواصات) ستزوّد بدءا من عام 2022 بصاروخ "تسيركون" فرط الصوتي الواعد.

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أما اختبارات الصاروخ عن طريق إطلاقه من الغواصات الروسية فستستمر لغاية عام 2024، وذلك بعد نجاح الاختباريْن اللذين تحققا بنجاح في خريف عام 2021، بينما رفضت شركة " ماشينوسترويني" التابعة لمؤسسة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" الروسية رفضت تأكيد هذا الأمر.

فيما باشرت شركة "ماشينوستروني" بتنفيذ اتفاقية إنتاج صواريخ "تسيركون" على دفعات والتي وقعت مع البحرية الروسية. وفي 24 يناير عام 2021 تم توقيع اتفاقية توريد صواريخ "تسيركون" البحرية فرط الصوتية على هامش منتدى "الجيش – 2021".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في 24 ديسمبر الماضي عن نجاح اختبارات الصاروخ الواعد.

جدير بالذكر أن صاروخ "تسيركون" الروسي فرط الصوتي قادر على التحليق بسرعة 9 ماخ، ما يعادل نحو 7000 ميل في الساعة أي نحو 10000 كلم/ساعة. ويعني ذلك أنه من المستحيل اعتراضه في أي حال من الأحوال. وعلاوة على ذلك فإن مدى عمل "تسيركون" الروسي بلغ 620 ميلا، أي 1000 كيلومتر. وفي حال استخدامه من غواصة أو سفينة حربية يمكن أن يطال الولايات المتحدة وبلدان حلف الناتو.

المصدر: تاس