الهند بدأت مرحلة جديدة من اختبارات حاملة طائراتها الجديدة

ذكر موقع Naval News أن الهند بدأت المرحلة الثالثة من اختبارات حاملة طائراتها محلية الصنع "فيكرانت".

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "خرجت حاملة الطائرات الهندية الصنع فيكرانت مؤخرا إلى المياه المفتوحة لتخضع لمرحلة جديدة من الاختبارات، خلال الاختبارات سيقوم الطاقم بإخضاع السفينة لمناورات حركية معقدة لمعرفة قدراتها على الحركة في مختلف الظروف،

بدأت الهند بتطوير "فيكرانت"عام 2006 في حوض Cochin Shipyard Limited لبناء السفن، وأنزلتها للمياه أول مرة عام 2013، وكان من المفترض أن تسلم للجيش عام 2015 لكن العملية تأجلت عدة مرات لأسباب تقنية ومادية.

ويبلغ طول هذه الحاملة 262 مترا، وعرضها 62 م، ويمكنها الإبحار بسرعة 28 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 1645 شخصا، وحمل ما بين 36 و40 مقاتلة حربية منها مقاتلات MiG-29K الروسية، فضلا عن المروحيات.

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وتضم منظومة تسليحها صواريخ مضادة للأهداف الجوية من عيار 76 ملم من تصنيع Leonardo الإيطالية، ورشاشات AK-630 الروسية، ورشاشات خفيفة ومتوسطة.

المصدر: سلاح روسيا