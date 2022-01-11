العلماء الروس يكتشفون معدنا جديدا يحتوي على البلاتين والرصاص

وجد علماء الجيولوجيا الروس في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق البلاد معدنا غير معروف سابقا في الطبيعة.

وهو "كوفاريت" الذي أطلقت عليه تلك التسمية نسبة إلى الباحث الروسي، فريد كوتييف. أفاد بذلك ناطق باسم معهد علم البراكين والهزات الأرضية لدى أكاديمية العلوم الروسية.

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وقال الناطق إن فريقا من علماء الجيولوجيبا برئاسة كبير الباحثين في مختبر المعادن بمعهد علم البراكين والهزات الأرضية دكتور الجيولوجيا، يفغيني سيدوروف، اكتشف في ديسمبر الماضي في جبال منطقة (كورياكسكي) الغنية بالبلاتين في شبه جزيرة كامتشاتكا معدنا غير معروف سابقا أطلقت عليه تسمية "كوفاريت" نسبة إلى الباحث البارز الروسي في مجال علم المعادن، فريد شاكروفيتش كوتييف.

وأوضح الناطق أن المعدن المذكور له مكونات كيميائية بسيطة، إذ أنه يتكون من البلاتين والرصاص باعتبارهما عنصريْن كيميائييْن طبيعييْن. وأضاف أن اكتشاف المعدن الجديد هو خطوة هامة على طريق فهم عمليات تشكل حقول المعادن في العالم.

المصدر: تاس