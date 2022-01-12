روسيا بصدد تصميم مجموعة من المعدات الحربية على أساس منصة "بوميرانغ" المدرعة

قد تصبح منصة "بوميرانغ" المدرعة المدولبة أساسا لإنتاج معدات حربية وخاصة أخرى في الجيش الروسي.

صرح بذلك رئيس "شركة الصناعة العسكرية" الروسية، ألكسندر كراسوفيتسكي في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس" الروسية.

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وقال: "هذه ليست مشكلة كبيرة، إذ أن المشروع التصميمي لـ "بوميرانغ" يقضي بتصميم أسرة من المدرعات، وبينها عربات "بي إم بي" وناقلات الأفراد المدرعة وعربات الإصلاح والإجلاء وعربات القيادة وغيرها من العربات، لذلك تعتبر "بومرنغ" منصة مركبة عديدة الاستخدام يمكن أن تقوم عليها مختلف العربات القتالية والخاصة.

وقال كراسوفسكي إن شركته تنتهي في الوقت الراهن من تحقيق مشروع "بوميرانغ" الذي يعتبر مشروعا تكنولوجيا خارقا يقضي بإنتاج مختلف العربات، بما فيها العربات غير المأهولة المتحكم فيها عن بعد والروبوتات المقاتلة. ويعني ذلك أن كل جهاز أمني يمكن أن يضع على منصة "بوميرانغ"، أية أسلحة ومعدات وأجهزة يراها مناسبة له، بما فيها مدفع أوتوماتيكي يشبه مدفعا تزود به دبابة "سبروت – إس دي" الخفيفة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا