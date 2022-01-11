روسيا.. اكتشاف مدافن قديمة في مقاطعة فولغوغراد

أعلن المكتب الصحفي لبلدية مقاطعة فولغوغراد، أن علماء الآثار اكتشفوا 10 تلال هي مدافن قديمة في منطفة دوبوفسكي.

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وجاء في بيان المكتب، "اكتشف علماء الاثار في نهاية عام 2021 نحو 10 تلال هي مدافن قديمة في منطقة دوبوفسكي بمقاطعة فولغوغراد لم تدرس سابقا. ووفقا للتقديرات الأولية تعود جميعها إلى الفترة من الألفية الرابعة قبل الميلاد، إلى أواخر العصور الوسطى".

ويؤكد البيان، على أن تحديد عمر هذه المدافن بدقة عالية سيتم بعد إجراء الدراسات اللازمة من قبل الخبراء، الذين أطلقوا عليها أسماء معينة وحددوا حجمها. لأن مثل هذه المواقع تخضع لحماية الدولة.

ووفقا لبيانات بلدية مقاطعة فولغوغراد، يوجد في المقاطعة أكثر من 1200 موقع أثري من ضمنها تلال مدافن قديمة.

المصدر: نوفوستي