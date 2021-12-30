سلاح البحرية التايلاندي يحصل على سفينة عسكرية جديدة

أعلن موقع Navy Recognition أن الصين أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة جديدة صنعتها لصالح سلاح البحرية في الجيش التايلاندي.

وجاء في مقال نشره الموقع "في حوض بناء السفن Hudong Zhonghua الصيني أنزلت مؤخرا إلى المياه سفينة إنزال عسكرية جديدة من فئة Type-071E، مخصصة لسلاح البحرية التايلاندي".

وأشار الموقع إلى أن تايلاند كانت تعاقدت مع الصين على تطوير هذه السفينة عام 2019 لتكون نسخة مطورة عن سفن Type-071 العاملة في سلاح البحرية الصيني، كما أوضح أن الصين تمتلك حاليا 6 سفن من هذا النوع وتسعى لتطوير سفينتين أخريين من هذا الطراز.

ويمكن لسفينة Type-071 حمل 800 جندي بعتادهم الحربي الكامل، كما جهزت بمنصات لحمل مروحيتين، بالإضافة إلى 4 زوارق هجومية تعمل بالوسادة الهوائية، كما يمكنها حمل 20 ألية مثل مدرعات نقل المشاة والدبابات الخفيفة.

إقرأ المزيد

ويبلغ طول كل سفينة منها 210 أمتار، وعرضها 28 مترا، ويمكنها الإبحار بسرعة 25 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة بمدافع AK-176 من عيار 76 ملم، و4 رشاشات ثقيلة من نوع AK-630 من عيار 30 ملم.

المصدر: سلاح روسيا