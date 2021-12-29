روسيا تنتهي من تحديث سفينة عسكرية لصالح أسطول بحر البلطيق

أعلن مصنع "يانتار" الروسي عن انتهاء عملية إصلاح وتحديث سفينة عسكرية لصالح أسطول بحر البلطيق في البلاد.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع "انتهت مؤخرا عمليات إصلاح وتحديث سفينة Neustrashimy التي يخطط أن تعود للخدمة في الجيش الروسي، غادرت السفينة حوض الصيانة التابع لمصنعنا واتجهت نحو بحر البلطيق لتخضع لعدة مراحل من الاختبارات".

وأشار البيان إلى أن الاختبارات التي ستخضع لها السفينة في البحر من المفترض أن تستمر 30 يوما، وخلالها سيقوم الطاقم والخبراء بتفقد آلية عمل المنظومات الأساسية ومنظومات التسليح، كما سيتحققون من آلية الحركة وقدرات المناورة للسفينة.

بدأت روسيا بتطوير Neustrashim عام 1993 في إطار المشروع الحكومي رقم 11540، لتعمل كسفينة دوريات حربية قادرة على اكتشاف الغواصات والأهداف البحرية المعادية والتعامل معها، وعام 2014 أرسلتها إلى مصنع "يانتار" لتخضع لعمليات إصلاح وتحديث، وكان من المفترض أن تعيدها إلى الخدمة عام 2019 لكن العملية أجلت عدة مرات لإدخال تعديلات جديدة عليها.

إقرأ المزيد

ويعادل مقدار إزاحة هذه السفينة للمياه 3590 طنا، كما يمكنها الإبحار بسرعة 30 عقدة بحرية، وحمل طاقم مكوّن من 210 أشخاص، فضلا عن أنها مسلحة بمدافع AK-100 وصواريخ "كينجال" و"كورتيك" وطوربيدات من عيار 533 ملم، ومجهزة بمنصة لمروحيات Ka-27 الروسية.

المصدر: سلاح روسيا