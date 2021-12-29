كوريا الجنوبية تبني سفنا عسكرية جديدة للجيش الفلبيني

وقعت شركة Hyundai Heavy Industries الكورية الجنوبية عقودا لتزويد الجيش الفلبيني بسفن قتالية جديدة.

وتبعا لموقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية فإن "شركة Hyundai Heavy Industries أعلنت الثلاثاء 28 ديسمبر الجاري أنها تلقت طلبا جديدا لبناء سفينتين عسكريتين من فئة Jose Rizal لصالح سلاح البحرية في الجيش الفلبيني، ومن المفترض أن تتسلم الفلبين هاتين السفينتين قبل نهاية 2026".

وأشار الموقع إلى أن توقيع العقود بين الطرفين جرى عبر مؤتمر تم عقده عبر اتصال الفيديو نظرا للظروف الحالية المرتبطة بانتشار الجائحة في العالم.

وتعتبر صفقة هذه السفن هي الثانية من نوعها بين الفلبين وشركة Hyundai Heavy Industries، فعام 2016 وقع الطرفان عقودا لتطوير سفينتين من فئة Jose Rizal لصالح الجيش الفلبيني، وتسلمت الفلبين أول سفينة عام 2020 أما السفينة الأخرى فتسلمتها وضمتها للخدمة في سلاح بحريتها في مارس 2021.

إقرأ المزيد

ويبلغ طول كل سفينة من سفن Jose Rizal التي تصنعها "HHI" نحو 107.5 م، وعرضها 13.8م، ، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 25 عقدة بحرية، وقطع 4500 ميل في كل مهمة، ونقل طاقم مكون من 110 أشخاص.

وستحصل كل سفينة من السفن الجديدة التي تطور لصالح الفلبين على منظومات عمودية لإطلاق الصواريخ المتعددة المهام، ومنظومات لإطلاق الصواريخ المضادة للأهداف البحرية، إضافة إلى مدافع من عيار 76 ملم، ورشاشات من عيار 35 ملم، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

المصدر: سلاح روسيا